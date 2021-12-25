Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 12:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Paşinyan'dan 'Azerbaycan' açıklaması: Barış anlaşması imzalamaya hazırız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erivan'danBakü ile ilişkileri normalleştirme yönünde yeni bir açıklama geldi. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduklarını söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan barış görüşmeleri için Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Örgütü Minsk grubundan yakın zamanda teklif geldiğini ve konuya sıcak baktıklarını dile getirdi.
Basın toplantısı düzenleyen Paşinyan'a, Azerbaycan'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne katılmasına engel olup olmayacakları da soruldu.
Ermenistan Başbakanı, Erivan'ın aleyhte bir tutum takınmayacağı ve yeni münakaşa konuları aramadıkları yanıtını verdi.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Nikol Paşinyan
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