Kazakistan'da dünyaca ünlü Türk şairleri anıldı. Uluslararası Türk Akademisi'nin düzenlediği "Doğunun Yıldızları" isimli etkinliğe bilim insanları ve uluslararası kurumların temsilcileri katıldı.

Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali, "Bu yıl başında Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılını Yunus Emre ve Türk Dili yılı ilan ettikten sonra, Uluslararası Türk Akademisi de Yunus Emre yılı ilan etti. Türk dili yılı çerçevesinde bin yıllık Kur'an-ı Kerim'in basımından başlanarak, bizim Türk dünyasının büyük şahsiyetlerinin eserleri Türkçeye çevrildi." dedi.

"Türk dünyasında iş birliği gelişiyor"

Toplantıya katılan Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev, Türk Dünyası iş birliğinin gelişmekte olduğuna dikkati çekti.

Türk Devletleri Teşkilatı ve diğer uluslararası kuruluşlarla yapılan farklı alanlardaki çalışmaların önemini vurguladı.

"Ortak yönleri Türk olmaları"

Azerbaycanlı şair Remiz Esgerov da, Ali Şir Nevai şiirlerini 3 yıl boyunca Azerbaycan Türkçesine çevirdiğini dile getirdi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bunların ortak yönü Türk olmaları.Ortak yönlerinin ilki Türk kültürünü yükseltmeleri ve bütün dünyaya Türklerin nasıl bir millet olduğunu göstermeleri. İkincisiyse, Türkçe yazmaları. Nizami Farsça yazmak mecburiyetinde kalmış. O dönemin şiir dili Farsçaydı ama diğerleri Türkçe yazmışlar. Dünyaya Türkçenin de Arapça, Farsça ile beraber doğuda en önemli üç dilden birisi olduğunu göstermişler."

Akademi girişimi ile bu yıl Yunus Emre, Nizami, Nevai ve Jabayev şiirleri de Türk Dünyası dillerine çevrildi.