Londra merkezli Reuters haber ajansı, 2021 yılında en çok izlenen görüntüleri paylaştı.

2021'in en çok izlenen anlarında Türkiye'den bir video yer aldı.

İstanbul Büyükada'da hastalanan sahibini yalnız bırakmayan "vefalı köpek" en çok izlenen videoların arasında yer aldı.

Reuters haber ajansı sosyal medya hesabından bu görüntüleri paylaştı:

Most watched of 2021: A dog tried to get in and accompany its owner to the hospital when an ambulance arrived, but after being rejected by the staff, the dog decided to follow the vehicle pic.twitter.com/eqiehbqdtT