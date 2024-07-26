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Türkiye
AA 26.07.2024 12:58

Kaçakçılıklara göz açtırılmıyor: Çok sayıda elektronik sigara ve oto yedek parçaya el konuldu

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, farklı yer ve tarihlerde gerçekleştirdiği operasyonlarda kaçak elektronik sigara, otomobil ve oto yedek parçasına el koydu.

Kaçakçılıklara göz açtırılmıyor: Çok sayıda elektronik sigara ve oto yedek parçaya el konuldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki operasyonlarını ülke genelinde sürdürüyor.

Bu çerçevede İstanbul'daki Ambarlı Limanı'nda riskli olduğu değerlendirilen şüpheli konteyner detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Araçta yapılan aramalar neticesinde, etrafı siyah streç filmle ile sarılmış 11 palet eşya tespit edildi. Söz konusu streç filmler açıldığında, üzerinde herhangi bir ibare olmayan 1000 adet plastik su şişesinin üzerine istiflenmiş 118 koli olduğu görüldü. Kolilerdeki 23 bin 575 elektronik sigaraya el konuldu. Kaçak eşyanın piyasa değeri yaklaşık 30 milyon lira olarak hesaplandı.

Kaçakçılıklara göz açtırılmıyor: Çok sayıda elektronik sigara ve oto yedek parçaya el konuldu

Olaya ilişkin soruşturma, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Kapıkule'de lüks otomobile el konuldu

Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki operasyonda da Türkiye'ye giriş yapan şüpheli otomobil takibe alındı.

Aracın sahte emeklilik belgesi ile ülkeye sokulduğu tespit edildi.

Piyasa değeri 51 milyon 146 bin lira olan araca el konuldu.

Olaya ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sürdürülüyor.

135 milyon liralık oto yedek parça kaçakçılığı engellendi

Öte yandan ekipler, oto yedek parçası kaçakçılığına yönelik operasyonlarına da devam ediyor.

Kaçakçılıklara göz açtırılmıyor: Çok sayıda elektronik sigara ve oto yedek parçaya el konuldu

Bu kapsamda, yılın ilk yarısında stop lambasından sis lambasına, kaportadan klima malzemelerine ve lastiklere kadar çok sayıda oto yedek parçasına el konuldu. Söz konusu operasyonlarda 135 milyon liralık kaçakçılık engellendi.

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Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Sigara Sınır Güvenliği
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