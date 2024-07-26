İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne dair soruşturmada 10 şüpheli adliyede

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bilirkişi raporunun çıkmasının ardından dün İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel ile eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu'nun da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İzmir Adliyesi'ne sevk edildi.

Ordu'da yakalanan 1 şüphelinin ifadesinin SEGBİS aracılığıyla alınacağı öğrenildi.

14 kişi tutuklanmıştı

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, soruşturma kapsamında gözaltı talimatı verilen 35 şüpheliden 33'ü yakalanmış, 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklanmıştı.

Dosya kapsamında 5 şüphelinin daha olayda ihmalinin olduğu belirlenerek gözaltı talimatı verilmiş, bunlardan 3'ü yakalanırken, 1'inin kanser tedavisi gördüğü, diğerinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

Yakalanan 3 kişi daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Dün, bilirkişi raporunun çıkmasının ardından ek gözaltı talimatı verilen 11 şüpheli yakalanmıştı.