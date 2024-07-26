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Gündem
TRT Haber 26.07.2024 12:51

15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

15 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit edilen 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Kandil, Asos, Gara, Hakurk bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."

ETİKETLER
Fırat Kalkanı Harekatı Irakın Kuzeyi PKK/KCK PKK/YPG Son Dakika Suriye Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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