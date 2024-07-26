Bakanlardan İsrail'in TRT Haber ekibine saldırısına tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail askerlerinin Kudüs'te Mescid-i Aksa kapısındaki saldırıda, TRT kameramanını yaralaması olayını kınadı.

Bakan Tunç'un paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İşgalci İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa kapısındaki TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan TRT kameramanına acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bir terör devleti gibi davranan İsrail, gazetecileri kasıtlı olarak hedef almakta, yaptığı katliamları gizlemeye çalışmaktadır. Ne yaparsa yapsın işgalci İsrail, yaptığı soykırımı, insanlık ve savaş suçlarını gizleyemeyecektir."

İşgalci İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa kapısındaki TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Saldırıda yaralanan TRT kameramanına acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Bir terör devleti gibi davranan İsrail, gazetecileri… https://t.co/lXdbhIpzOC — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 26, 2024

Bakan Bolat: TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İsrail askerlerinin Kudüs'te Mescid-i Aksa kapısındaki saldırıda, TRT Haber ekibine saldırısına tepki gösterdi:

"İşgalci İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa kapısında görüntü almaya çalışan TRT Haber ekibine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan TRT kameramanına acil şifalar diliyor, TRT ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Bir terör devleti gibi davranan İsrail, 7 Ekim’den bu yana yüzlerce gazeteciyi hedef alarak katletmiştir. Katil İsrail Devleti’nin medya mensuplarına saldırmasının arka planında Gazze’de ve Filistin’in tamamında işlediği savaş suçlarını gizleme arzusu olduğunu biliyoruz. Gazetecilere yönelik bu tür şiddet eylemleri, İsrail’in soykırımcı tutumunu tüm dünya kamuoyuna bir kez daha göstermiştir. İsrail er ya da geç işlediği savaş suçlarından sorumlu tutulacaktır."