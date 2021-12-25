Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da zincirleme trafik kazası: 10 ölü
İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 10 kişi yaşamını yitirdi.
İran'da Devlet televizyonunun haberine göre sabah saatlerinde Huzistan eyaletinin merkez şehri Ahvaz ile Hürremşehir ilçesi arasındaki yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kamyon ve otobüsün de karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.
Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı, kazanın nedenine ilişkin ise incelemelerin sürdüğü açıklandı.
Etiketler: İran Trafik Trafik Kazası
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