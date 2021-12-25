İran'da Devlet televizyonunun haberine göre sabah saatlerinde Huzistan eyaletinin merkez şehri Ahvaz ile Hürremşehir ilçesi arasındaki yolda zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kamyon ve otobüsün de karıştığı trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Yaralıların çevre hastanelere kaldırıldığı, kazanın nedenine ilişkin ise incelemelerin sürdüğü açıklandı.