Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 14:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vefalı köpek fenalaşan sahibini bırakmadı
Büyükada'da fenalaşan ve ambulansa alınan sahibini hastaneye kadar koşarak takip etti. Sevimli köpeğin o anları cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.
Büyükada'da rahatsızlanan sahibinin başından ayrılmayan köpek, ambulansı hastaneye kadar takip etti.
Hastanede bir süre kapıda bekleyen köpek, sahibinin müşahedeye alındığı odanın kapısında beklemeye başladı.
Sağlık çalışanlarının uyarısı üzerine hastanenin bahçesine çıkan köpek sahibini terk etmedi.
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