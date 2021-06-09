Bodrum Belediyesi tarafından Antik Kent Gümüşlük Limanı'nda düzenlenen etkinliğe 10 dalgıç katıldı.

Yaklaşık 2 saat süren temizlikte, deniz dibinden plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkarıldı.

[Fotoğraf: AA]

Tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı.

[Fotoğraf: AA]

Etkinliği takip eden bazı öğrenciler ve vatandaşlar, atıkların denize atılmasına tepki gösterdi.

[Fotoğraf: AA]

Temizlik çalışmasını sualtı kamerası da görüntüledi.

[Fotoğraf: AA]