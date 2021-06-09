Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 14:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da denizden bir ton atık çıktı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlar, deniz temizliği gerçekleştirdi. Denizin dibinden plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkarıldı.
Bodrum Belediyesi tarafından Antik Kent Gümüşlük Limanı'nda düzenlenen etkinliğe 10 dalgıç katıldı.
Yaklaşık 2 saat süren temizlikte, deniz dibinden plastik, cam ve metal olmak üzere bir tona yakın atık çıkarıldı.
[Fotoğraf: AA]
Tekneyle kıyıya getirilen atıklar, belediye ekiplerince bölgeden alındı.
[Fotoğraf: AA]
Etkinliği takip eden bazı öğrenciler ve vatandaşlar, atıkların denize atılmasına tepki gösterdi.
[Fotoğraf: AA]
Temizlik çalışmasını sualtı kamerası da görüntüledi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Muğla
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