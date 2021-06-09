Fazla su tüketiminin önlenmesinde devlet eliyle alınan tedbirlerin büyüklüğü kadar evlerde ve tarımsal faaliyetlerde alınan tedbirlerin de önemi büyük. Bu sayede yıllık tonlarca litre su kaybı önlenebilir.

Saniyede bir damla su sızdıran musluğun yılda 12 bin veya diş fırçalarken akan suyun yılda 11 bin litre su kaybına neden olması evimizde alınacak önlemlerin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.

[[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]]

Peki, su tasarrufu neden önemli? Evde su israfını önlemek için ne gibi tedbirler almak gerekiyor? Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen TRT Haber’de değerlendirdi.

-Su tasarrufu neden önemli?

-Evde su israfını önlemek için ne gibi tedbirler almak gerekiyor?



Su tasarrufuyla ilgili tüm merak edilenleri Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/sqOZKx15Qf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 9, 2021

“Suyumuzu hoyratça değil verimli kullanalım”

Suyun insanların vazgeçilmez en doğal malzemesi olduğunu söyleyen Dikmen, evlerde alınacak önlemleri şöyle anlattı:

“Öncelikle kullanmış olduğumuz armatörlerde sıcak–soğuk su karışımını sağlayacak A sınıfı muslukların olması gerek. Musluklarımızda, boru bağlantı yerlerinde contalarımızı kontrol ederek bunları onarırsak kayıp ve kaçakları önlemiş oluruz. Evde kullandığımız makineleri alırken, az enerji ve az su tüketenlerini tercih etmemiz, yine makineleri kullanırken bunları çok az dolu, yarı dolu veya çok dolu kullanmamız gerekiyor. Yine önemli bir önlemde, makinelerde ön yıkama kullanılmaması. Çünkü bu ciddi şekilde su tüketimine sebep oluyor. Fazla köpüren deterjanlar da kullanılmamalı.”

[[Grafik: TRT Haber / Hafize Yurt]]

Dikmen, ellerimizi yıkadığımızda, dişimizi fırçaladığımızda veya tıraş olurken kullanmadığımız anlarda musluğun kapatılması gerektiğine vurgu yaptı.

Duşa girildiğinde musluktan sıcak su gelene kadar akan soğuk suyun bir kapta biriktirilmesinin yararlı olacağını belirtti.

2019’daki su kaybı yüzde 37

Vatandaşların haricinde belediyelerinde bazı önlemler alması gerektiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen, “Biz belediyelerimizden de gelen raporlar doğrultusunda bir değerlendirme yaptığımızda, 2019’daki su kayıp miktarımız yüzde 37. Bu, şebekeye basılan 5,3 milyar metreküp suyun, 2 milyar metreküplük kısmının musluktan atmaması demek. Bu suyun 3,3 milyar metreküpü musluktan akıyor, geri kalanı tüketiciye ulaşmadan boru bağlantılarından, çatlaklardan sızarak kayboluyor” diye konuştu.

Dikmen, fiziki kayıpların yüzde 20, idari kayıpların da yüzde 5 düzeyine inmesi durumunda, 454 milyon metreküplük suyun rezervuarlarda kalacağını ve bu suyu da değişik amaçlarda kullanılabileceğini kaydetti.

Haber: Deniz ASLAN

Kamera: Nurullah SORAN

