Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 13:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ormanlık alanda oyun oynarken kaybolan çocuklar bulundu
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adana’da 6 ve 7 yaşlarındaki iki çocuk evlerinin yakınındaki ormanlık arazide oynadıkları sırada kayboldu. Jandarma, AFAD ve emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda sağ olarak bulunan çocuklar ailelerine teslim edildi.
Adana’nın Feke ilçesi Şahmuratlı Mahallesi’nde 2 çocuk evlerinin yakınında oyun oynarken kayboldu.
Ailelerin ihbarı üzerine kayıp çocukları bulmak için Jandarma, Jandarma Komando Timi, Adana İl Emniyet Müdürlüğü İz Takip Köpek Unsuru ve AFAD ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucu, 7 yaşındaki Y.B., evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, 6 yaşındaki Ö.C.A. ise kaybolduktan 12 saat sonra evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında sağ olarak bulundu.
6 yaşındaki küçük çocuğun ilk müdahalesi olay yerinde yapılırken, hayati tehlikesinin olmadığı sadece soğuktan etkilendiği öğrenildi.
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