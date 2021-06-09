Kaza Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir kişi, ana yol üzerinde kaza yapan otomobillerden birinin altında kalmaktan ağaç sayesinde kurtuldu.

Kaza yapan iki otomobil çarpışma sonucu önce kaldırıma, daha sonra da ağaca çarparak durdu. O anda kaldırımda yürüyen yaya son anda ölümden döndü.

İki araçta maddi hasar meydana gelirken, kaldırımda yürüyen kişinin kazayı ufak sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.