Haber Giriş: 9 Haziran 2021 Çarşamba 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda müsilaj tehlikesi artıyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'ni saran müsilaj, rüzgarın etkisiyle Çanakkale merkezindeki kıyılara da sürüklendi.
Sabah saatlerinde rüzgarla yön değiştiren müsilaj, Çanakkale kent merkezindeki feribot iskelesi ve Kordon Boyu kıyılarında etkisini artırdı.
Çanakkale Marina'nın kuytu bölgelerinde biriken müsilaj ise teknelerin çevresini sardı. Köpüksü bir yapıya sahip müsilaj, boğaz üzerinde büyük tabakalar halinde sürükleniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca dün Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan illerde başlatılan temizlik seferberliği kapsamında ekipler, boğazda müsilaj toplama çalışmasını sürdürüyor. Toplanan müsilaj, bertaraf tesislerine götürülecek.
Etiketler: Marmara Bölgesi Müsilaj Çanakkale
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