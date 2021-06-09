Alex uyuşturucu operasyonlarında en ön safta yer alıyor. Bulunması imkansız denilen uyuşturucuları açığa çıkarıyor.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü narkotik biriminde görev yapan Alex'in burnu bilinen tüm uyuşturuculara karşı hassas.

2 yıldır güvenlik güçlerinin gözü kulağı durumunda...

Operasyonlarda en önde yer alıyor

Gümüşhane İl Emniyet Md. Narkotik Şb. Md. Metin Aygün, "Gümüşhane'de uyuşturucuyla mücadelenin oldukça üst seviyede olduğunu belirtebiliriz. İlimize giriş noktalarında yaptığımız uygulamalarda, dedektör köpeğimizin de 2019 yılında aramıza katılmasıyla bunları en üst seviyeye çıkardık" dedi.

Alex'in günlük bakımı ve eğitimi özenle yapan Narkotik Köpeği İdarecisi Ali Sungur ise Alex'i çocuğu, arkadaşı, dostu gibi gördüğünü söylüyor.

Alex, özellikle uyuşturucu maddelerin Gümüşhane üzerinden Karadeniz kıyısına indirilmeden yakalanmasında önemli rol oynuyor.

