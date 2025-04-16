İtalya Başbakanı Meloni, yarın Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'la "tarifeleri" görüşecek

İtalya Başbakanlığının açıkladığı haftalık programa göre, Meloni, yarından itibaren üst üste iki gün boyunca ABD yönetimiyle üst düzey temaslar gerçekleştirecek. Meloni, 17 Nisan'da ABD'nin başkenti Washington'da Trump ile görüşecek, ardından da hemen Roma'ya dönerek, Paskalya Yortusu için İtalya'ya gelecek olan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ı ağırlayacak.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ABD Başkanı Trump'ın son haftalarda aralarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de olduğu çok sayıda ülke için gündeme getirdiği yeni gümrük tarifeleri konusu, Meloni'nin bu ziyaretinin en öncelikli konu başlığı olma özelliği taşıyor.

İki liderin görüşmesinde tarifeler dışında, savunma harcamalarına ayrılan payın arttırılması, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki durum, ABD-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, enerji ve Çin'le ilişkilerin de yer alması bekleniyor.

Trump ile başkan olmadan önce 8 Aralık 2024'te Paris'te Notre Dame'ın açılışında, daha sonra 5 Ocak'ta Florida'daki malikanesinde görüşen ve 20 Ocak'ta Trump'ın yemin törenine Avrupa'dan katılan tek lider olan Meloni'nin, tarifeler konusunda ABD ile AB arasında bir köprü görevi görüp göremeyeceği hususun kamuoyunda merak ediliyor.

Basındaki haberlerde, her iki liderin de aralarındaki iyi ilişkileri vurgulamasına dikkati çekilirken, yarınki görüşmenin Meloni'nin Trump üzerinde bir etkisinin olup olmadığına dair test olacağı yorumları yapılıyor.

Başbakan Meloni de dün Roma'da katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Trump'la gerçekleştireceği görüşmeye işaret ederek, "Bakalım, ilerleyen saatlerde durum nasıl gelişecek. Zor bir zaman." dedi.

Meloni, üzerlerinde baskıya dikkati çekerek, tarife konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Başbakan Meloni, bu görüşmede Trump'a, İtalyan ürünlerinin onları ithal eden ülkelerde zenginlik yarattığını söyleyeceğini kaydetti.

La Stampa gazetesinin bugünkü haberine göre, Meloni, ABD ziyareti öncesinde iktidar ortağı iki başbakan yardımcısı; Antonio Tajani ve Matteo Salvini ve bakanlarından bu seyahati sırasında polemiğe yol açacak açıklamalardan kaçınmalarını da istedi.

Il Messaggero gazetesinde de ABD'nin son olarak AB'nin sanayide sıfır tarife teklifini geri çevirdiği hatırlatılarak, Brüksel'in Washington'ın ne istediğini anlamakta zorlandığı ve bu sırada ABD ile diyalog yolu açan Meloni'nin Trump yönetimini, AB ile tarife konusunda masaya oturmaya ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

Meloni'nin, ABD ziyareti öncesinde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de düzenli iletişim halinde olduğu belirtildi.

Bu arada, Fransa Sanayi Bakanı Marc Ferracci'den geçen hafta "Meloni'nin bu ziyaretinin, AB'nin birliğini bozabileceği" çıkışı gelmiş ancak Fransa Hükümet Sözcüsü Sophie Primas daha sonra Meloni'nin ABD ziyaretinin kendilerini "endişelendirmediğini" çünkü İtalya'nın AB ile dayanışma içinde olduğunu belirttiğini kaydetmişti.