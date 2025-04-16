Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze, Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için toplu mezara dönüştü

MSF, Gazze'deki duruma ilişkin yeni bir rapor paylaştı.

İsrail ordusunun, ateşkes sonrası Gazze Şeridi'ne yönelik hava, kara ve deniz yoluyla saldırılarını genişleterek yeniden başlattığı bildirilen raporda, "İnsanlar zorla yerinden edilirken ve temel yardımlar kasıtlı olarak engellenirken, Filistinlilerin hayatları bir kez daha sistematik şekilde yok ediliyor." ifadesi kullanıldı.

Raporda, İsrail'in ölümcül saldırılarının, Gazze'deki insani yardım ve sağlık çalışanlarının güvenliğine karşı açık tehdit oluşturduğu belirtildi.

İsrailli yetkililere, Gazze'ye uygulanan insanlık dışı ve ölümcül kuşatmayı acilen kaldırma ve Filistinlilerin, insani yardım ve sağlık personelinin hayatlarını koruma çağrısı yapılan raporda, ateşkesin yeniden tesis edilmesi temennisi yer aldı.

Raporda, yardım çalışanlarına yönelik saldırıların sorumlularını ortaya çıkarmanın, yalnızca uluslararası ve bağımsız soruşturmalarla mümkün olabileceği vurgulandı.

İsrailli yetkililere, Filistinlilere yönelik toplu cezalandırmalarına son verme çağrısı yapılan raporda, İsrail'in müttefikleri, suç ortaklığını ve Filistinlilerin hayatlarının yok edilmesine katkıda bulunmayı sonlandırmaya davet edildi.

"Gazze'deki tüm nüfusun yıkımına ve zorla yerinden edilmesine gerçek zamanlı olarak tanık oluyoruz"

Raporda görüşlerine yer verilen MSF'in Gazze'deki Acil Durum Koordinatörü Amande Bazerolle, "Gazze, Filistinliler ve onlara yardıma gelenler için toplu bir mezara dönüştürüldü. Gazze'deki tüm nüfusun yıkımına ve zorla yerinden edilmesine gerçek zamanlı olarak tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinliler veya onlara yardım etmeye çalışanlar için hiçbir yer güvenli olmadığını vurgulayan Bazerolle, "İnsani müdahale, güvensizlik ve kritik tedarik kıtlığı yükü altında ciddi şekilde zorlanıyor. İnsanlara bakıma erişim için çok az seçenek kalıyor, hatta hiç yok." değerlendirmesinde bulundu.

⁠Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1630 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 302 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 51 bine yaralıların sayısı 116 bin 343’e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.