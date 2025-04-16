ABD’nin Çin’e çip ihracatını kısıtlaması Nvidia’ya 5,5 milyar dolara mal olabilir

ABD yönetimi, yapay zekâ alanında öne çıkan Nvidia’nın Çin’e sattığı en popüler çiplerden biri olan H20 modelinin ihracatını lisans şartına bağladı. Şirketin bu ürünü Çin'e ve Hong Kong’a satabilmesi için artık özel izin alması gerekecek.

Karar, ABD ile Çin arasında giderek tırmanan ticaret savaşının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Her iki ülke de karşılıklı olarak birçok ürüne yüksek tarifeler uyguluyor.

Yeni düzenlemenin ardından Nvidia hisseleri mesai sonrası işlemlerde yaklaşık yüzde 6 oranında değer kaybetti.

ABD yönetiminin Nvidia’ya geçen hafta yaptığı bildirimde, H20 çipinin ihracatı için lisans şartının "süresiz olarak" geçerli olacağı belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada, “Bu düzenleme, söz konusu ürünlerin Çin’deki bir süper bilgisayarda kullanılma veya bu yönde yönlendirilme riskine karşı alınmış bir önlemdir” denildi.

Nvidia, konuya ilişkin daha fazla açıklama yapmazken, teknoloji danışmanlık firması Counterpoint Research’ten Marc Einstein, şirketin öngördüğü 5,5 milyar dolarlık zararın kendi tahminleriyle örtüştüğünü söyledi.

Einstein, bu maliyetin yüksek olduğunu ancak Nvidia’nın bu yükü taşıyabilecek güçte olduğunu belirtti. Ayrıca, bu adımın ABD-Çin ticaret müzakerelerinde bir pazarlık unsuru olarak kullanılmış olabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, teknoloji alanında küresel üstünlük yarışında çip üretimini hızlandırmak istediği biliniyor.

ABD’li yetkililer, Nvidia’nın yapay zekâ çiplerini özellikle yakın markaja almış durumda. 1993 yılında kurulan şirket, grafik işleme çipleriyle tanınsa da, yıllar içinde makine öğrenimi odaklı ürünler geliştirerek yapay zekâ devriminde kilit bir aktör haline geldi.

Nvidia’nın değeri, ocak ayında Çinli rakibi DeepSeek adlı yapay zekâ uygulamasının çok daha düşük maliyetle geliştirilmiş olması nedeniyle darbe almıştı.

Şirket, 5,5 milyar dolarlık zararın; H20 ürünlerine ait stoklar, satın alma taahhütleri ve ilgili rezervlerden kaynaklandığını duyurdu.

Teknoloji analisti Rui Ma ise, ABD ve Çin arasındaki yapay zekâ çip tedarik zincirinin bu yönde devam eden kısıtlamalarla birlikte tamamen kopabileceğini öngörüyor. Ma, “Çinli müşteriler için Amerikan çiplerine bağımlı kalmak artık mantıklı değil” değerlendirmesinde bulundu.