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Dünya
AA 16.04.2025 11:23

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin sabah saatlerinde farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk 17 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şaaf mahallesinde bir evi topçu atışıyla hedef aldığı saldırıda ikisi çocuk 3 kişi öldü.

Savaş uçaklarının Tuffah Mahallesinde Hasuna ailesinin evini hedef aldığı saldırıda ise 10 Filistinli öldü, 13 kişi yaralandı.

İsrail güçleri Cibaliya Nezle bölgesinde bir evi hedef aldığı saldırıda ise 3 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Bu saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail ordusu topçu atışıyla Gazze kentinin doğusundaki Tuffah, Zeytun, Şucaiyye, Şaaf bölgelere yoğun ve aralıksız saldırı düzenledi, helikopterlerden ateş açıldı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampının doğu ile Bureyc Mülteci Kampı çevresi bombalandı.

İsrail'in daha önce Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda yer alan Huzaa beldesine düzenlediği saldırıda yaralanan 1 Filistinli de hayatını kaybetti.

Han Yunus'un batısındaki Mevasi açıklarında ise bir balıkçı teknesi hedef alan İsrail askerleri 2 Filistinliyi yaraladı.

İsrail güçleri, Han Yunus'un doğusundaki Fahari beldesinde yer alan bir eve hava saldırısı, kentin güneyindeki Menara mahallesine de topçu saldırısı düzenlendi.

Güneydeki Refah kentinde yer alan yerleşim alanları da helikopterlerle hedef alınmaya devam ediyor.

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