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Dünya
AA 16.04.2025 11:36

Almanya'da bir doktor en az 15 kişiyi öldürmekle suçlanıyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de palyatif bakım merkezinde çalışan bir doktorun en az 15 kişiyi öldürmekle suçlandığı bildirildi.

Almanya'da bir doktor en az 15 kişiyi öldürmekle suçlanıyor

Alman Haber Ajansı DPA'nın Berlin Savcılığına dayandırdığı haberde, Berlin'de tutuklu 40 yaşındaki doktorun yapılan ek soruşturmalar kapsamında sanılandan daha fazla insanı öldürdüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Şimdiki soruşturma çerçevesinde doktorun en az 15 kişiyi öldürdüğünden şüphelenildiği aktarılan haberde, doktor hakkında "cinayet" suçlamasıyla dava açıldığı ifade edildi.

Haberde, doktorun 4 kişiyi öldürmekten dolayı Ağustos 2024'ten beri tutuklu bulunduğuna işaret edildi.

Ancak adli tıp uzmanlarının mezarları açıp yaptıkları incelemeler sonucunda doktorun öldürdüğü kişi sayısının önce 8'e, ardından 10'a ve şimdi de 15’e yükseldiği vurgulanan haberde, soruşturmanın devam ettiğinin ve bu sayının artabileceğinin altı çizildi

Haberde, Berlin Suç Dairesine bağlı cinayet masasındaki bir soruşturma grubunun doktorun hastalarına ilişkin belgeleri incelemeye devam ettiği ve bakım hizmeti veren şirketlerden gelebilecek ipuçlarını da değerlendirdiği kaydedildi.

Doktorun bir bakım hizmeti veren şirkette çalışırken Eylül 2021'den Temmuz 2024'e kadar yaşları 25 ila 94 olan 15 kişiyi öldürdüğü iddia ediliyor.

Hastalara "tıbbi gerekçe olmadan, çeşitli ilaçlardan oluşan ölümcül bir karışım" enjekte edip öldürmekle suçlanan doktorun bazı olaylarda cinayetleri örtbas etmek için yangın çıkardığı ileri sürülüyor.

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