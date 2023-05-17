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Dünya
AA 17.05.2023 13:26

İsviçre basını: Türkiye'deki seçimlerde 2'nci turun favorisi Erdoğan

İsviçre basını, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun favorisinin, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yazdı.

İsviçre basını: Türkiye'deki seçimlerde 2'nci turun favorisi Erdoğan
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu, İsviçre basınında geniş yer bulmayı sürdürüyor.

Ülkede Fransızca ve Almanya yayınlanan gazetelerde, ilk turu birinci olarak bitiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci turun da favorisi olduğu yönünde haberler yer alıyor.

Almanya yüzde 65,4 ile 'Erdoğan' dedi
Almanya yüzde 65,4 ile 'Erdoğan' dedi

İsviçre'nin resmi devlet televizyonu SRF'nin internet sitesindeki haberde, "Erdoğan ikinci tur seçimlerin favorisi" başlığı kullanılırken, bir diğer haberinde de hayal kırıklığına uğrayan muhalefet için tablonun "iç karartıcı" olduğu yorumu yapıldı.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bölgedeki krizlere, kısa süre önce yaşanan büyük depremlere ve ekonomik zorluklara rağmen başarılı olduğu ve seçmenlerin Erdoğan'a güvenmeye devam ettiği belirtildi.

Dünya basınına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zafer'e yakın
Dünya basınına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zafer'e yakın

Blick gazetesi de "Erdoğan zafere beklenenden çok daha yakın" başlığını kullandı. Haberde, "Türkler pazar günü oy kullandı. Anketlerin aksine Erdoğan önde gidiyor ve muhtemelen iki hafta sonra yapılacak ikinci turu da kazanacak." ifadeleri yer aldı.

Gazetede, Türkiye konusunda uzmanların görüşlerine yer verilen bir diğer haberde muhalefette büyük bir hayal kırıklığı olduğu kaydedildi.

"Erdoğan psikolojik üstünlüğü ele geçirdi"

Fransızca yayınlanan Le Temp'in "Türkiye'deki cumhurbaşkanı seçimlerinde Erdoğan ikinci tur öncesinde yeniden favori" başlıklı haberinde Erdoğan'ın psikolojik üstünlüğü ele geçirdiği belirtildi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur için güçlü bir pozisyona sahip olduğu ancak çekişmeli bir yarış olacağı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek

Almanca yayın yapan Tages-Anzeiger gazetesi, "muhalefetin milletvekili seçimlerinde çoğunluğu elde edemediğini, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanmayı başarsa da manevra alanının sınırlı olacağını" yazdı.

"Erdoğan ikinci tura arkasındaki rüzgarla giriyor"

Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesi de "Erdoğan ikinci tura arkasındaki rüzgarla giriyor" değerlendirmesini yaptı.

Haberde, "Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı yarışının ilk turunda kazanan çıkmadı. Ancak görevdeki Erdoğan açık ara önde olduğu için 28 Mayıs'taki ikinci turun favorisi." ifadeleri yer aldı.

İsviçre basınında, seçimlerin güven içerisinde ve demokratik şekilde yapıldığına dair haberler de yer aldı.

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