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Dünya
AA 17.05.2023 13:02

Kremlin: Tahıl Girişimi'ne ilişkin kararın açıklanması beklenmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, uzatılmazsa 18 Mayıs'ta süresi dolacak Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin henüz alınmış bir kararın duyurulmadığını belirterek “Kararın açıklanmasını beklememiz gerekiyor.” dedi.

Kremlin: Tahıl Girişimi'ne ilişkin kararın açıklanması beklenmeli

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da Karadeniz Tahıl Girişimi'ne ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Konuya ilişkin henüz bir kararın duyurulmadığına işaret eden Peskov, “Burada herhangi farazi bir sonuca varmanın uygun olduğunu düşünmüyorum, biliyorsunuz şu ana kadar karar açıklanmadı, kararın açıklanmasını beklememiz gerekiyor.” ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İstanbul'da Türkiye, Rusya ve Ukrayna savunma bakan yardımcıları ile Birleşmiş Milletler yetkilileri arasında gerçekleştirilen dörtlü formattaki toplantıya ilişkin, 12 Mayıs'ta "Tahıl anlaşmasının süresinin uzatılması konusunda mutabakata doğru gidiliyor." açıklamasında bulunmuştu.

22 Temmuz 2022'de yapılan Karadeniz Tahıl Anlaşması sayesinde o günden bugüne 30 milyon tahılın ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtiliyor.

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