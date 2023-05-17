Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin ilk askeri casus uydusunu inceledi

İktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun, Kim ve kızının, beyaz laboratuvar önlüğüyle tesiste incelemelerde bulunduğu anlara ilişkin fotoğraflarını yayımladı.

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı (KCNA), askeri casus uydunun bilim insanları tarafından incelendiğini ve bazı testlerden geçtikten sonra rokete yüklenmesi için hazır olduğunu bildirdi.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin henüz uydunun fırlatılmasıyla ilgili uluslararası yetkilileri bilgilendirmediği ve fırlatılması durumunda bunun "bölgesel barış ve istikrarı tehdit edeceği" vurgulandı.

Açıklamada, casus uydunun fırlatılmasıyla ilgili "Kuzey Kore rejimi, halkın durumunu göz ardı ederken yasa dışı provokasyonlarını sürdürmekle meşgul olduğunu bir kez daha kanıtlıyor." ifadesi kullanıldı.

Kuzey Kore, ilk casus uydu için deneme yapmıştı

Kuzey Kore, 19 Aralık 2022'de, ilk casus uydunun geliştirilmesindeki nihai aşama olarak görülen test uydusunu fırlattığını açıklamıştı.

KCNA, test uydusundan çekilen ve Güney Kore'nin başkenti Seul ile Incheon kentinin uzaydan görünüşünü gösteren düşük çözünürlüklü siyah-beyaz fotoğraflar yayımlamıştı.

Casus uydu, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 2021'in başında parti toplantısında hayata geçirmeyi planladıklarını duyurduğu gelişmiş askeri teknoloji ürünleri arasında yer alıyordu. Bunların arasında multi-başlıklı füze, katı yakıtlı uzun menzilli füze, su altından fırlatılan nükleer füze ve nükleer enerjiyle çalışan denizaltılar bulunuyordu.

Kim Jong-un, 19 Nisan'da ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması için tüm hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da aynı gün, Kuzey Kore'ye ülkenin ilk askeri casus uydusunun fırlatılması planından vazgeçmesi için çağrıda bulunmuştu.

Bakanlık, askeri casus uydusunun fırlatılmasının Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararlarının açık ihlali olduğu vurgulamıştı.