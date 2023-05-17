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Dünya
AA 17.05.2023 11:04

Ukrayna: Rusya son 24 saatte Ukrayna'ya 31 füze saldırısı düzenledi

Ukrayna, Rus ordusunun son bir günde Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 31 füze saldırısı düzenlediği duyurdu.

Ukrayna: Rusya son 24 saatte Ukrayna'ya 31 füze saldırısı düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte başta başkent Kiev olmak üzere Ukrayna'ya gerçekleştirdiği hava ve füze saldırılarıyla ilgili bilgi verildi.

En son dün gece yarısına doğru Rus güçlerinin Ukrayna'da Mikolayiv ve Konstantinivka şehirlerine "S300" ve "Kalibr" tipi füzeler ile saldırılar düzenlendiği belirtilen açıklamada, Rus ordusunun son bir günde 31 füze fırlattığı duyuruldu.

Rus kuvvetlerinin saldırı sırasında 6 "Kinjal" hipersonik füzesi de kullanıldığı hatırlatılan açıklamaya göre, 31 füzeden 2'si havada patladı, 25'i ise Ukrayna hava savunma sistemlerince imha edildi.

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