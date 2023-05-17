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Dünya
AA 17.05.2023 11:02

Somali'deki seller nedeniyle 219 bin kişi göç etti

Birleşmiş Milletler (BM), Somali'de şiddetli yağışlara bağlı yaşanan seller nedeniyle 219 bin kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını bildirdi.

Somali'deki seller nedeniyle 219 bin kişi göç etti
[Fotograf: Reuters]

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Somali'nin orta bölgesindeki seller, binlerce kişinin hayatını olumsuz etkiledi.

Açıklamada, Beledweyne şehrinde şiddetli yağışlara bağlı yaşanan seller nedeniyle 219 bin kişinin de evini terk etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Sellerin 460 bin kişiyi etkilediği kaydedilen açıklamaya göre, yükselen su seviyesi nedeniyle bölge hastanesi ve hükümet binalarının yanı sıra birçok önemli yer zarar gördü.

Öte yandan Somali Afet Yönetim Ajansı ise sellerde 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Sellerin etkili olduğu bölgede kolera ve sıtma gibi salgın hastalıkların artabileceğinden endişe ediliyor.

Komşu ülke Etiyopya'da da 12 Mayıs'ta başlayan şiddetli yağışlara bağlı yaşanan sellerde 45 kişi hayatını kaybetmişti.

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