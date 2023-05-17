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Dünya
İHA 17.05.2023 10:20

Balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: 39 kayıp

Çin bandıralı balıkçı gemisi Hint Okyanusu’nda alabora oldu. Gemideki 39 kişiden haber alınamıyor.

Balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: 39 kayıp
[Temsili Fotoğraf: AA]

Çin medyasındaki habere göre; 17 Çinli, 17 Endonezyalı ve 5 Filipinli olmak üzere toplam 39 mürettebatın bulunduğu Çin bandıralı balıkçı gemisi, dün yerel saatle 15.00 sıralarında Hint Okyanusu’nda alabora oldu.

“Lupenglaiyuanyu 8” adlı gemideki mürettebattan haber alınamadığı aktarıldı.

Bakanlıklara arama-kurtarma çalışmalarına yardımcı olunması talimatını veren Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, kurtarma operasyonunda "topyekun çaba gösterilmesi" gerektiğini belirtti.

Filipinler Sahil Güvenliği ise bölgedeki durumun izlendiğini, Manila'daki Çin Büyükelçiliği ile geminin bilinen son konumunun yakınında faaliyet gösteren arama-kurtarma ekipleriyle koordinasyon içinde olunduğunu açıkladı.

Bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

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