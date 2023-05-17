Çok Bulutlu 26.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2023 10:29

İran'da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı

İran Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Ali Rıza Peymanpak, bir Rus bankasının ilk kez ülkesinde temsilcilik açtığını duyurdu.

İran'da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığına bağlı Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Peymanpak, Twitter hesabındaki paylaşımında, Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB Bank'ın İran'da temsilcilik açtığını açıkladı.

Peymanpak, "Ticareti Geliştirme Teşkilatının devam eden çabaları sonucunda Rusya'nın en büyük ikinci bankası olan VTB Bank, İran'da temsilciliğini açtı. Bu, İran'da doğrudan varlığı olan ilk Rus bankasıdır ve döviz gelirlerinin bir kısmının tröst ağından bankacılık ağına aktarılmasında ve ticaretin şeffaflığında etkili olacaktır." ifadelerini kullandı.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin yaptırımları altındaki İran ve Rusya, ticari ve mali işbirliğini artırarak, doları kademeli olarak bankacılık işlemlerinden ve ikili ticaretten çıkarmaya çalışıyor.

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, bugün beraberindeki heyetle İran'ı ziyaret ediyor.

Novak'ın ziyareti sırasında İran ile Rusya arasında bir dizi ekonomik anlaşmanın yanı sıra Kuzey-Güney Koridoru için önemli bir ulaşım ağı olarak görülen Reşt-Astara Demiryolu anlaşmasının imzalanması öngörülüyor.

ETİKETLER
İran Rusya
Sıradaki Haber
Balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu: 39 kayıp
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:44
Müzeler yarın ücretsiz olacak
11:59
Şehitlerin kanı yerde kalmadı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
11:34
Doha ile Trabzon arasında karşılıklı uçak seferleri başlıyor
11:32
Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin ilk askeri casus uydusunu inceledi
11:28
İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
11:27
Sırbistan'da bazı okullar 'bomba ihbarı' nedeniyle tahliye edildi
Yaralı bulunan baykuş yavrusu "Cingöz" iyileşip doğaya kanat çırpacak
Yaralı bulunan baykuş yavrusu "Cingöz" iyileşip doğaya kanat çırpacak
FOTO FOKUS
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
Kaza sonrası kavga çıktı, yaralı sürücü silahla vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ