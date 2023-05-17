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Dünya
AA 17.05.2023 10:30

Florida Valisi göçmenlerle mücadele için Texas sınırına asker gönderecek

ABD'nin Florida Valisi Ron DeSantis, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. Madde"nin uygulanmasının kaldırılmasının ardından güvenliğin sağlanması amacıyla binden fazla kolluk kuvvetinin Texas sınırına konuşlandırılacağını açıkladı.

Florida Valisi göçmenlerle mücadele için Texas sınırına asker gönderecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD'nin Florida Valisi Ron DeSantis tarafından yapılan yazılı açıklamada, düzensiz göçmenlerle mücadele ve güvenliği sağlamak amacıyla Texas sınırına 800 Ulusal Muhafız, 200 kolluk kuvveti ve 101 eyalet polisi gönderileceği duyuruldu.

Açıklamada, askerlerin yanı sıra 5 uçak, 17 insansız hava aracı, 2 mobil komuta aracı ve 10 botun da sınıra gönderileceği ifade edildi.

DeSantis, 2021'de Texas ve Arizona eyaletlerinin talebi üzerine ABD'nin güney sınırına askeri destek sağlamıştı.

New York belediyesi, düzensiz göçmenleri okulların spor salonlarına yerleştirecek
New York belediyesi, düzensiz göçmenleri okulların spor salonlarına yerleştirecek

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimince 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" gerekçe gösterilerek uygulamaya konulan Halk Sağlığı Yasası'nın bir bölümünü oluşturan "42. madde" düzenlemesi, insani koruma talebinde bulunan düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmeleri için kullanılıyordu.

ABD'de gündem Trump döneminden kalan 42. Madde
ABD'de gündem Trump döneminden kalan 42. Madde

Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

42. Madde

ABD medyasında Meksika sınırına yakın bölgelerde yaklaşık 150 bin düzensiz göçmenin ülkeye girmek için sınır dışı edilmeyi kolaylaştıran 42. maddenin uygulanmasının kaldırılmasını beklediği iddiaları yer almıştı.

42. madde sona erdi: Meksika-ABD sınırında bekleyiş
42. madde sona erdi: Meksika-ABD sınırında bekleyiş

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'ı Trump dönemini aratmayacak "göçmen karşıtı" politikalar uygulamakla suçluyor.

ABD'de "42. Madde” olarak bilinen COVID-19 dönemi yetkilendirmesinin 11 Mayıs itibarıyla sona ermesiyle güney sınırında düzensiz göçmenlere yönelik tedbirler sıkılaştırılmıştı.

Sınır devriyesine yakalanan göçmenlerin kağıt ve mülakat işlemlerini hızlandırmak için 1100 yeni personel alınmıştı.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı da ayrıca 42. Madde'nin sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

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