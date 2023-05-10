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Dünya
AA 10.05.2023 06:46

ABD'de gündem Trump döneminden kalan 42. Madde

ABD Başkanı Joe Biden, ülke sınırında düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. Madde"nin sona ermesiyle ilgili oluşabilecek göçmen sorunuyla ilgili, "Bir süre kaotik olacak." dedi.

ABD'de gündem Trump döneminden kalan 42. Madde

Biden, Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülke sınırında düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştıran "42. Madde"nin 11 Mayıs’ta sona ermesiyle ilgili oluşabilecek göçmen sorunuyla ilgili Biden, "Bir süre kaotik olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, konuyla ilgili Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile bugün bir saate yakın görüştüklerini ve bölgedeki ülkelerle işbirliği halinde olduklarını aktardı.

Bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Biden, diğer yandan sınırdaki sorunlarla ilgili harcamaların kısılmasını öneren Cumhuriyetçileri eleştirdi.

42. Madde tartışmaları

ABD'de eski Başkan Donald Trump yönetimince 2020'de COVID-19 salgını nedeniyle "kamu sağlığı" sebep gösterilerek uygulamaya konulan halk sağlığı yasasının bir bölümünü oluşturan "42. Madde" düzenlemesi, insani koruma talep eden düzensiz göçmenlerin reddedilerek Meksika'ya sınır dışı edilmelerini kolaylaştırmak için kullanılmıştı.

ABD'de mevcut Joe Biden yönetimi de "insani bir sığınma sistemi" tasarlama vaadiyle uygulamanın devamına karar vermişti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, 42. Madde'nin 11 Mayıs'ta sona erecek olması nedeniyle iç göç makamlarını desteklemek için 2 Mayıs'ta ülkenin güney sınırına 1500 asker konuşlandıracağını duyurmuştu.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimini yasa dışı göç, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi konularda yeterli önlemleri almamakla, bazı Demokratlar ise Biden'ın yeni politikalarının Trump dönemini aratmayarak "göçmen karşıtı" olmakla suçluyor.

ABD medyasında, Meksika sınırına yakın bölgelerde yaklaşık 150 bin düzensiz göçmenin ülkeye girmek için, sınır dışı edilmeyi kolaylaştıran "42. Madde" uygulamasının kaldırılmasını beklediği iddiaları yer almıştı.

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