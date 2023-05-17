Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2023 08:07

Rusya: Ukrayna'nın vurduğunu açıkladığı kadar Kinjal füzesi fırlatmadık

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın 6 Rus hipersonik "Kinjal" füzesinin vurulduğu yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Rusya: Ukrayna'nın vurduğunu açıkladığı kadar Kinjal füzesi fırlatmadık
[Fotograf: Reuters]

Şoygu, Rus haber ajansı Ria'ya yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın "6 Rus hipersonik Kinjal füzesinin vurulduğu" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

Söz konusu açıklamaları yalanlayan Şoygu, "Her seferinde vurduklarını açıkladıkları kadar Kinjal füzesi fırlatmadık. Üstelik Ukrayna'nın engellediğini açıkladığı füze sayısı, fırlattığımız füze sayısından üç kat daha fazladır. Ayrıca Amerikan savunma sistemlerinin kimin tarafından yönetildiği konusunda soru işaretleri var." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, hipersonik "Kinjal" füzesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ABD yapımı "Patriot" hava savunma sistemini vurduklarını bildirmişti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ise Rus ordusu tarafından fırlatılan 6 "Kinjal" füzesi dahil toplam 18 Rus füzesinin hava savunma sistemlerince vurulduğunu açıklamıştı.

ETİKETLER
Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Arap Birliği Zirvesi "Nekbe"ye ilişkin tarihi bir adım atacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:56
Kumaş yüklü tır 60 metre yüksekten viyadüğe düştü: 1 ölü
08:43
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
08:49
Zonguldak'taki grizu faciasının 13. yılında hayatını kaybedenler anıldı
08:50
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşı kartında sahtecilik suçlamasıyla ifade verdi
08:34
Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu
08:04
Arap Birliği Zirvesi "Nekbe"ye ilişkin tarihi bir adım atacak
17 ile 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
17 ile 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Annesini kaybeden 'Bobo' köylüler sayesinde koruma altına alındı
Annesini kaybeden 'Bobo' köylüler sayesinde koruma altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ