Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2023 08:01

Arap Birliği Zirvesi "Nekbe"ye ilişkin tarihi bir adım atacak

32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde, İsrail'in 1948'de işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ın "Nekbe'yi (Büyük Felaket) Anma Günü" olmasını öngören bir karar alınacak.

Arap Birliği Zirvesi "Nekbe"ye ilişkin tarihi bir adım atacak
[Fotograf: AA]

Mısır ve Filistin'in resmi ajanslarının haberine göre, Filistin'in Arap Birliği Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhenned el-Akluk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 19 Mayıs'ta düzenlenecek zirve için bugün yapılan ikinci hazırlık toplantısında Nekbe ile ilgili "tarihi" bir karar tertip edildiğini belirtti.

Akluk, zirvede, ilk kez Nekbe'yi yasal olarak tanımlayan ve bunun varlığını reddedenleri kınayan, 15 Mayıs'ın Arap ve uluslararası düzeyde "Nekbe'yi Anma Günü" olmasını öngören bir karar alınacağını ifade etti.

Daimi Temsilci Akluk, zirvede alınacak kararı "önemli ve tarihi bir başarı" olarak nitelendirdi.

Suudi Arabistan'da 19 Mayıs'ta düzenlenecek zirvenin ilk hazırlık toplantıları dün Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başlamıştı.

BM'de ilk kez Nekbe için anma töreni düzenledi
BM'de ilk kez Nekbe için anma töreni düzenledi

Nekbe'nin 75. yılı

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti, Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın farklı yerlerinde yaşıyor.

Nekbe, İsrail’in Filistinlilere yönelik tehcir politikası ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri yoluyla Filistin topraklarını Yahudileştirme girişimleriyle bugün işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te hala devam ediyor.

Sıradaki Haber
Pakistan'da kabile çatışması: 15 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:56
Kumaş yüklü tır 60 metre yüksekten viyadüğe düştü: 1 ölü
08:43
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
08:49
Zonguldak'taki grizu faciasının 13. yılında hayatını kaybedenler anıldı
08:50
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşı kartında sahtecilik suçlamasıyla ifade verdi
08:34
Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu
08:08
Rusya: Ukrayna'nın vurduğunu açıkladığı kadar Kinjal füzesi fırlatmadık
17 ile 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
17 ile 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Annesini kaybeden 'Bobo' köylüler sayesinde koruma altına alındı
Annesini kaybeden 'Bobo' köylüler sayesinde koruma altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ