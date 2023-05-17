Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2023 07:26

Ekvador'da meclis, Cumhurbaşkanı Lasso'nun görevinden azledilmesi talebiyle toplanacak

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da Ulusal Meclis, Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso'nun görevden azledilmesi talebiyle oturum düzenleyecek.

Ekvador'da meclis, Cumhurbaşkanı Lasso'nun görevinden azledilmesi talebiyle toplanacak
[Fotograf: Reuters]

Lasso'ya yönelik yolsuzluk suçlamaları nedeniyle muhalefetin gensoru vereceği oturumda, anayasa gereği 92 oya ulaşılırsa Cumhurbaşkanı görevinden alınacak.

Devlet petrol şirketi ile bir tanker firması arasında yapılan sözleşmede zimmetine para geçirmekle suçlanan Lasso, iddialara meclis kürsüsünden cevap verecek.

Polisin meclis civarında yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve Lasso'yu destekleyenler ile protesto edenler arasında güvenlik bariyeri oluşturduğu duyuruldu.

Anayasa Mahkemesi, hakkında yolsuzluk suçlamaları yapılan Lasso için 30 Mart 2023'de mecliste azil soruşturması yürütülebileceğine karar vermişti.

Azil talebi daha önce reddedilmişti

Lasso'ya yönelik Haziran 2022'de yolsuzluk suçlamaları nedeniyle mecliste gensoru verilmiş ancak 92 oya ulaşmadığı için görevden alınma talebi reddedilmişti.

Cumhurbaşkanı Lasso'nun muhtemel bir azil durumunda yargılanmak yerine meclisi feshederek ülkeyi erken seçime götürme yetkisi var.

Bir süredir Lasso'ya ve aile bireylerine yönelik çok sayıda yolsuzluk suçlamasında bulunan muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın görevinden azledilmesini talep ediyor.

Sıradaki Haber
Avusturya'da COVID-19 döneminde kesilen para cezalarının bir kısmı geri ödenecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:43
İstanbul’da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
08:49
Zonguldak'taki grizu faciasının 13. yılında hayatını kaybedenler anıldı
08:50
Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, aşı kartında sahtecilik suçlamasıyla ifade verdi
08:34
Çin balıkçı gemisi Hint Okyanusu'nda alabora oldu
08:08
Rusya: Ukrayna'nın vurduğunu açıkladığı kadar Kinjal füzesi fırlatmadık
08:04
Arap Birliği Zirvesi "Nekbe"ye ilişkin tarihi bir adım atacak
17 ile 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
17 ile 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Annesini kaybeden 'Bobo' köylüler sayesinde koruma altına alındı
Annesini kaybeden 'Bobo' köylüler sayesinde koruma altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ