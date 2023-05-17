Gagauz Özerk Yeri'ndeki başkanlık seçiminin 2. turunun sonuçları onaylandı

Gagauz Özerk Yeri'nin Merkez Seçim Komisyonu, bölgede 14 Mayıs'ta düzenlenen başkanlık seçiminin 2. turunun kesin sonuçlarını açıkladı.

Komisyonun onayladığı sonuçlara göre, 92 binden fazla seçmenin bulunduğu bölgede, seçime katılım oranı yüzde 54,7 oldu.

Şor Partisinin adayı Yevgeniya Gutsul'un yüzde 52,34 ile kazandığı seçimde, eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un liderliğindeki Sosyalist Partice desteklenen bağımsız aday Grigoriy Uzun, yüzde 47,66'da kaldı.

Seçim sonuçlarına herhangi bir aday itiraz etmedi.

Komisyonun seçim sonuçlarını Komrat Temyiz Mahkemesine 2 gün içinde iletmesi, mahkemenin de sonuçların onaylanması konusunda 10 gün içinde karar alması gerekiyor.

Seçimleri kazanan adayın Gagauz Özerk Yeri Meclisi "Halk Topluşu" üyeleri nezdinde 30 gün içinde yemin ederek başkanlık görevine başlaması bekleniyor.

Gagauz Merkez Seçim Komisyonu'nda aramalar

Diğer yandan, Moldova Yolsuzlukla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgenin Merkez Seçim Komisyonu'nda aramalar yapıldı.

Açıklamada, aramanın "seçimde usulsüzlük yapıldığı" gerekçesiyle gerçekleştiği ve seçmen listelerinin denetlenmesi için alınacağı bilgisi verildi.

Ayrıca, komisyon üyelerine 18 Mayıs'ta ifade vermeleri için tebligat yapıldı.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu da adaylara yönelik "seçim kampanyasında gereğinden fazla harcama yaptıkları" gerekçesiyle 8 dosya oluşturulduğunu bildirdi.

Ülkenin Merkez Seçim Komisyonu, 5 Mayıs'ta Gagauz Özerk Yeri'nin Merkez Seçim Komisyonuna mektup göndererek 30 Nisan'daki başkanlık seçiminin ilk turunda usulsüzlük yapıldığı konusunda uyarıda bulunmuştu.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seçimde çok sayıda ihlalin yapıldığından hiç şüphe yok. Gagauz Özerk Yeri'nin Merkez Seçim Komisyonuna çok sorumuz var çünkü komisyonun ihlaller ve suiistimaller konusunda gerekli kararları alması ve ceza vermesi gerekiyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkenin Başbakanı Dorin Recean ise seçim yasalarını ihlal edenlere ceza verilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Mevcut Gagauz Özerk Yeri Başkanı İrina Vlah ise Moldova yönetimine bu konuda tepki göstererek, “Seçim organlarımız baskıya maruz kalıyor.” ifadesini kullandı.

Bölgenin statüsüne saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Vlah, Gagauz meclis üyelerine bu duruma tepki göstermeleri çağrısında bulunarak şunları kaydetti:

“Dış ortakları, bu duruma müdahil olmaya çağırıyorum. Cumhurbaşkanını da yasalara uymaya ve baskı kurmaktan vazgeçmeye çağırıyorum.”

Diğer yandan, başkent Komrat’ta seçim komisyonunda aramaların yapılması nedeniyle protesto gösterileri düzenlendi.

Başkanlık seçimi

Moldova hükümetinin daimi üyesi olan başkanı belirlemek için Gagauz Özerk Yeri'nde mevcut Başkan İrina Vlah'ın 4 yıllık görev süresinin sona ermesi nedeniyle 30 Nisan'da seçim yapılmıştı. Seçimde 7'si bağımsız, 1'i partili 8 aday, başkanlık için yarışmıştı.

4 yılda bir yapılan başkanlık seçiminde 2 kez art arda başkan seçilen Vlah, seçim yasası gereği bu sefer başkanlık yarışına katılamamıştı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maya Sandu'nun kurduğu iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS), başkanlık seçiminde aday çıkarmamıştı.

Seçimin ilk turunda en fazla oy alan iki aday Yevgeniya Gutsul ile Grigoriy Uzun ikinci turda yarışmıştı.

Moldova parlamentosunun 1994'te Gagauzlara özerklik sağlayan yeni bir anayasayı kabul etmesiyle Gagauz Yeri'nin bu niteliği, Moldova hükümetince resmen tanınmıştı.