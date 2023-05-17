Açık 15.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.05.2023 03:57

Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum öldü

Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum hayatını kaybetti.

Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 3 mahkum öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ulusal basında çıkan habere göre, Meksiko'nun doğusundaki Santa Martha Acatitla Hapishanesi'nde mahkumlar arasında kavga çıktı.

Vatandaş Güvenliği Sekreterliğinden yapılan açıklamada, mahkumlar arasında yaşanan kavgada 3 kişinin şiddetli darbeler sonucu öldürüldüğü ifade edildi.

Başkent Meksiko'nun Vatandaş Güvenliği Sekreteri Omar Garcia Harfuch, Twitter hesabındaki paylaşımında, kavganın ardından ihmalleri olduğu gerekçesiyle cezaevi müdürü ve güvenlik müdür yardımcısının görevden alındığını duyurdu.

Mahkumları öldürenlerin 5 kişi oldukları, nitelikli adam öldürme, hırsızlık ve adam kaçırma suçlarından sabıkaları oldukları bilgisi paylaşıldı.

ETİKETLER
Meksika
Sıradaki Haber
Biden'ın "ulusal güvenlikten" sorumlu danışmanının evinde güvenlik zafiyeti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:30
Valilik uyardı: Ankara'da kuvvetli yağış bekleniyor
05:47
Tokat'a şehit ateş düştü
04:33
Gümüşhane'de kontrolden çıkan pikap devrildi: 60 kovan arı telef oldu
04:16
Tekirdağ'da depremzedelerin konaklama hizmetini AFAD üstlenecek
04:05
Maltepe’de 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
03:49
Biden'ın "ulusal güvenlikten" sorumlu danışmanının evinde güvenlik zafiyeti
17 ile 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
17 ile 'sarı' uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Annesini kaybeden 'Bobo' köylüler sayesinde koruma altına alındı
Annesini kaybeden 'Bobo' köylüler sayesinde koruma altına alındı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ