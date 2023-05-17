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Dünya
AA 17.05.2023 02:54

Nijerya'da ABD büyükelçiliği çalışanlarına silahlı saldırı: 4 ölü

Nijerya'nın güneydoğusundaki Anambra eyaletinde, ABD büyükelçiliği çalışanlarına yönelik silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da ABD büyükelçiliği çalışanlarına silahlı saldırı: 4 ölü

Ulusal basındaki haberlere göre, insani yardım faaliyetleri için Anambra eyaletinde bulunan ABD büyükelçiliği çalışanları, Ogbaru bölgesinde silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Anambra Eyaleti Polis Sözcüsü Tochukwu İkenga, saldırıyı doğruladı, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Öte yandan, ABD'nin Abuja büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, personellerinin olayın köküne inmek için Nijeryalı güvenlik görevlileriyle işbirliği içerisinde olduğu ifade edildi.

İç savaşta milyonlarca kişi yaşamını yitirmişti

Nijerya'nın güneyinde terör örgütü Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

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