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Dünya
İHA 17.05.2023 00:19

Meksika’da 4 katlı binada patlama: 28 yaralı

Meksika’da 4 katlı binada meydana gelen patlama sonucu 28 kişi yaralandı.

Meksika’da 4 katlı binada patlama: 28 yaralı

Meksika’nın Baja California eyaletinde yer alan Tijuana şehrindeki 2 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlamada 3’ü ağır toplam 28 kişi yaralanırken, 2 kişi enkaz altında kaldı.

Patlama nedeniyle bina çevresinde bulunan araçlarda da hasar meydana geldi.

Yaralılar, bölgeye gelen 7 ambulansla tedavi için hastaneye kaldırılırken, sivil savunma ekipleri enkaz altıda kalan 2 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.

Yetkililer, şu ana kadar enkaz altında kalan 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Aynı binada daha öncede patlama meydana gelmiş

Tijuana Şehri Sivil Koruma Kurumu, binanın daha önceden kullanılmasının riskli olması sebebiyle mühürlendiğine dikkat çekerken, patlamanın nedeninin ise henüz belirlenemediğini belirtti.

Görgü tanıkları ise, patlamanın gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiğini iddia etti ve aynı binada 4 yıl önce de başka bir patlamanın yaşandığını söyledi.

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