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Dünya
AA 17.05.2023 06:31

Mocha Kasırgası, Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplardaki binlerce kişiyi etkiledi

Birleşmiş Milletler (BM), Bangladeş ve Myanmar'ı etkisi altına alan Mocha Kasırgası'ndan Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplardaki 21 bin kişi ve 4 binden fazla ailenin etkilendiğini bildirdi.

Mocha Kasırgası, Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplardaki binlerce kişiyi etkiledi
[Fotograf: AFP]

BM Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez moderatörlüğünde haftalık basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, Bangladeş ve Myanmar sınırında etkili olan ve binlerce kişinin hayatını olumsuz etkileyen Mocha Kasırgası ele alındı.

BM Myanmar İnsani Yardım Koordinatörü Ramanathan Balakrishnan, çevrim içi olarak toplantıya katılırken, kasırganın Arakan eyaletinde 14 Mayıs'ta etkili olduğunu söyledi.

Mocha Kasırgası'nın buradakiler için korkunç bir deneyim olduğunu belirten Balakrishnan, "Kasırga kıyıya vurduktan sonra içeriye doğru ilerledi ve çatışma nedeniyle yerinden edilmiş milyonlarca insanın olduğu bölgelere selleri getirdi. Kasırganın güzergahında 5,4 milyon kişinin olduğu öngörülüyor ve bunlardan 3,9 milyonu en savunmasız kişiler olarak kabul ediliyor. Kasırganın bu kadar savunmasız ve perişan haldeki bölgeleri vurması kabus gibi bir durum." dedi.

Balakrishnan, Myanmar'da toplamda 17 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı olduğunu ifade etti.

21 binden fazla kişi ve 4 binden fazla aile etkilendi

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Olga Sarrado, Mocha Kasırgası'ndan Bangladeş'teki mülteci kamplarının ciddi olarak etkilediğini söyledi.

Sarrado, kasırga nedeniyle Arakanlı mültecilerin kaldığı kamplarda 21 binden fazla kişi ile 4 binden fazla ailenin etkilendiğini belirtirken, herhangi bir can kaybının rapor edilmediğini anlattı.

Doğal afet sonrası insani yardım ekiplerinin bölgede çalışmalarının başladığını dile getiren Sarrado, öncelikli olarak barınak, temiz içme suyu ve tıbbi malzemeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Mocha Kasırgası

Bangladeş ve Myanmar'ı etkileyen Mocha Kasırgası'nda arama kurtarma çalışmaları sırasında 5 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

Şiddetli yağmur ve sele yol açan 5. kategori olarak belirlenen Mocha Kasırgası nedeniyle ülkenin batı kıyısındaki Arakan eyaletinde "acil durum" ilan edilmişti.

Bangladeş ve Myanmar'da kasırga nedeniyle sahil kesimlerindeki yüz binlerce kişi tahliye edilmişti.

Tahliyeler devam ederken, halka, sahil bölgelerinden uzak durmaları çağrısı yapılmıştı.

Bangladeş'te de tahliye edilen kişi sayısının 700 bini geçtiği tahmin ediliyor.

Myanmar'da 2008'deki Nargis Kasırgası'nda 135 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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