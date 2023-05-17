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Dünya
AA 17.05.2023 06:51

İspanya'da itfaiyeciler geciken yasal düzenlemeyi protesto etti

İspanya'da itfaiyeciler, üzerinde uzlaşma sağlanamamasından dolayı mecliste bekleyen yasal bir düzenlemenin gecikmesinden dolayı başkent Madrid'de gösteri yaptı.

İspanya'da itfaiyeciler geciken yasal düzenlemeyi protesto etti
[Fotograf: AFP]

Profesyonel İtfaiyeciler Birliği Koordinatörlüğünün (CUBP) çağrısıyla Madrid kent merkezinde toplanan binlerce itfaiye mensubu, itfaiye hizmetlerinin koordinasyonu ve işlevini kapsamlı bir şekilde belirleyen yasa tasarısının mecliste bekletilmesini protesto etti.

Söz konusu tasarının iki yıldır mecliste bekletildiğini açıklayan CUBP, gecikmeden dolayı İçişleri Bakanlığını suçladı.

Yangın önleme ve söndürme yetkilerinin kendileriyle aynı eğitime sahip olmayan diğer profesyonellere devredildiğini iddia eden CUBP, "itfaiye hizmetlerinin gerçek bir tehlikeye atıldığını" savundu.

Verilen bilgilere göre ayrıca, havaalanlarının yarı özelleştirilmesi sonucunda burada görev yapan itfaiyeciler yetkilerini kaybetti, koordinasyon ve yetki eksikliğinden dolayı işler aksadı.

İspanya 2022'de orman yangınlarında tarihinin en kötü yıllarından birini geçirmiş ve toplam 310 bin hektardan fazla alan yanmıştı.

Bu yıl da erken başlayan orman yangınlarından dolayı marttan bu yana 40 bin hektardan fazla alan zarar gördü.

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