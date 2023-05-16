Dünya basınına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zafer'e yakın

Türkiye'deki seçimler, dünya medyasının yakın merceğinde.
ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafere yakın olduğunu yazdı.
Bloomberg seçimin ikinci tura kaldığı bilgisini paylaştı.
CNN International, "Kılıçdaroğlu, ikinci turu kazanmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya" ifadesini kullandı.
"Avantaj Erdoğan'da"
New York Times, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turu ilk kez yaşayacağını yazdı.
Washington Post, "Türkiye'de seçim ikinci tura giderken avantaj Erdoğan'da" başlıklı haber yayınladı.
İngiliz Economist dergisi, "Erdoğan, Türkiye'deki seçimlerle ilgili tahminleri yıktı" değerlendirmesinde bulundu.
Financial Times "Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor" diye yazdı.
"Almanya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalesi"
Alman Spiegel dergisi, Almanya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalesi olduğunu vurguladı.
Frankfurter Rundschau, "Anketler yanlış çıktı. Erdoğan en iyi sonucu aldı." ifadesini kullandı.
"İkinci turda Erdoğan favori"
Yunan basınında "Erdoğan ikinci turda favori" manşeti atıldı.
Kathimerini gazetesi, "Türkiye, Erdoğan liderliğinde ikinci tur seçimlerle karşı karşıya" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Hindistan merkezli India Today de, avantajın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu yazdı.