Çok Bulutlu 26.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 16.05.2023 14:15

Dünya basınına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zafer'e yakın

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin dünyada yankıları sürüyor. Uluslararası medyada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin yorumlar dikkat çekiyor.

Dünya basınına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zafer'e yakın
[Fotograf: Reuters]

Türkiye'deki seçimler, dünya medyasının yakın merceğinde.

ABD basını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zafere yakın olduğunu yazdı.

Bloomberg seçimin ikinci tura kaldığı bilgisini paylaştı.

CNN International, "Kılıçdaroğlu, ikinci turu kazanmak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya" ifadesini kullandı.

"Avantaj Erdoğan'da"

New York Times, Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci turu ilk kez yaşayacağını yazdı.

Washington Post, "Türkiye'de seçim ikinci tura giderken avantaj Erdoğan'da" başlıklı haber yayınladı.

Dünyanın gözü Türkiye'nin seçiminde
Dünyanın gözü Türkiye'nin seçiminde

İngiliz Economist dergisi, "Erdoğan, Türkiye'deki seçimlerle ilgili tahminleri yıktı" değerlendirmesinde bulundu.

Financial Times "Erdoğan üstünlüğü elinde tutuyor" diye yazdı.

"Almanya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalesi"

Alman Spiegel dergisi, Almanya'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalesi olduğunu vurguladı.

Frankfurter Rundschau, "Anketler yanlış çıktı. Erdoğan en iyi sonucu aldı." ifadesini kullandı.

Almanya yüzde 65,4 ile 'Erdoğan' dedi
Almanya yüzde 65,4 ile 'Erdoğan' dedi

"İkinci turda Erdoğan favori"

Yunan basınında "Erdoğan ikinci turda favori" manşeti atıldı.

Kathimerini gazetesi, "Türkiye, Erdoğan liderliğinde ikinci tur seçimlerle karşı karşıya" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Hindistan merkezli India Today de, avantajın Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olduğunu yazdı.

ETİKETLER
ABD Almanya New York Times Recep Tayyip Erdoğan Seçim 2023 Yunanistan
Sıradaki Haber
AB ülkeleri, kripto varlıkları vergilendirmeye hazırlanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:34
Rusya: Hipersonik Kinjal füzesiyle Kiev'de ABD yapımı Patriot sistemini vurduk
14:25
İngiliz ekonomistten seçimi manipüle etme girişimi
14:25
TCG Anadolu, İzmir'de 149 bin 865 kişiyi ağırladı
14:24
Siirt'te uyuşturucu operasyonları: 18 tutuklama
14:19
Hacı Bayram-ı Veli Camii dronla görüntülendi
14:12
Rusya'da Türkiye'ye yönelik tatil paketi satışları artışa geçti
Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu
Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu
FOTO FOKUS
Hacı Bayram-ı Veli Camii dronla görüntülendi
Hacı Bayram-ı Veli Camii dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ