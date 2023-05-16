Gana'da maden ocağında meydana gelen göçükte 7 kişi öldü

Ulusal basındaki haberlere göre, Eastern vilayetine bağlı Korle Teye bölgesindeki yasa dışı maden ocağında göçük meydana geldi.

Kazanın ardından yapılan arama-kurtarma çalışmalarında 7 kişinin cansız bedenini ulaşıldı. 5 kişi göçükten sağ çıkarılırken çok sayıda kişiden ise haber alınamıyor.

Bölge sakinleri göçüğe yoğun yağışların neden olduğunu öne sürüyor.

Tarihte, "Altın Körfezi" olarak adlandırılan Gana, "Afrika'nın en büyük altın üreticisi ülkeleri" arasında bulunuyor.

Gana'da yasa dışı maden ocaklarının önlenmesi amacıyla 4 yıl önce "Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü" kurulmuştu.