Araştırma: Paris'in Fransız Polinezyası'ndaki nükleer denemeleri kanseri tetikledi

Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırmaları Enstitüsünün (INSERM) araştırmasına göre, Fransa'nın 1966'dan 1996'ya kadar 30 yıl boyunca Pasifik'te gerçekleştirdiği yaklaşık 200 nükleer test, bu bölgedeki kanser riskini artırdı.

Fransız Polinezyası olarak adlandırılan takımadalarda ortaya çıkan tiroit kanseri vakalarının yüzde 0,6 ila yüzde 7,7'sini tetikleyen etken, bu nükleer denemeler olabilir.

INSERM araştırmacısı Florent de Vathaire, bölgede yaşayanlarda daha sonra ortaya çıkan tiroit kanserinin çeşitli varyantlarının nükleer denemelerin yapıldığı dönemle ilişkili olduğunu belirtti.

Bölgede 2010'da sonuçları açıklanan ve 1984-2016 yılları arasında 395 tiroit kanseri vakası üzerinde yapılan epidemiyolojik araştırmada da gizliliği kaldırılmış belgeler ile meteorolojik verilerin bu bölgenin tiroit vakalarının önemli bir kısmında etkili olduğunu ortaya koymuştu.

Fransa'nın nükleer denemeleri

Fransa, 1966-1996 arasında eski sömürgesi Cezayir ve deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası'nda yaklaşık 210 nükleer deneme yapmıştı. Polinezya'da yapılan 193 nükleer denemenin 147'si yer altında gerçekleşmişti.

100 binden fazla kişinin etkilendiği tahmin edilen nükleer denemeler, uluslararası tepkiler üzerine eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac döneminde sona erdirilmiş ve kurbanlara tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Fransa'da 2010'da nükleer deneme mağdurlarına tazminat ödenmesini öngören bir yasa yürürlüğe girse de sadece 20 kişiye tazminat ödenmişti. Tazminat taleplerine ilişkin birçok başvuruyu reddeden Fransa, verdiği sözü tutmamakla suçlanmıştı.