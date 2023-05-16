Fransa'da yaşlı adam, aracını otobanda ters istikamette sürerek trafiği birbirine kattı

Fransız kanalı BFMTV'nin haberine göre, bölgedeki A51 numaralı otobanda Gap istikametinde ilerleyen sürücüler, hızla ters yönden gelen bir aracın kendilerine doğru yaklaştığını fark etti.

Aracın direksiyonunda yaşlı bir adamın oturduğunu gören sürücüler, korna çalarak kendisini uyarmaya çalıştı.

80 yaşlarında olduğu belirtilen sürücü, aracını 30 kilometre sürdükten sonra karşı yönde ilerlediğini fark etti.

Trafiği birbirine katan sürücü, herhangi bir kazaya karışmadan aracını yol kenarındaki park alanına çekti.

Yapılan ihbar üzerine itfaiye ekiplerinin yanı sıra jandarma ekipleri bölgeye intikal etti, olay yerine gelen yaşlı adamın kızı direksiyona geçerek aracı normal şeride aldı.