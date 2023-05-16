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Dünya
AA 16.05.2023 13:37

Fransız Bakan, uranyum anlaşmasını Rusya'nın karlı çıkmaması için bozmadıklarını savundu

Fransa Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher, Rusya'nın yararına olmaması için bu ülkeyle kullanılmış nükleer yakıttan uranyum işleme anlaşmasını iptal etmeyeceklerini açıkladı.

Fransız Bakan, uranyum anlaşmasını Rusya'nın karlı çıkmaması için bozmadıklarını savundu
[Fotograf: Reuters]

Fransız bakan, BFMTV televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Fransa'nın Rus uranyumuna bağımlı olmadığını söyledi.

Rusya ile 2018 yılında yapılan uranyum işleme anlaşmasının iptali durumunda döviz olarak ödenecek cayma bedelinin Moskova'nın işine yarayacağını savunan Pannier-Runacher, Fransa'nın bu nedenle uygulanan yaptırımlara rağmen anlaşmayı bozmayacağını ifade etti.

Pannier-Runacher, ülkesinin Rusya'nın uranyumuna bağımlı olduğuna ilişkin haberlerin "yalan" olduğunu iddia etti.

Fransa'nın Rusya yararına işler yapmadığını savunan Fransız Bakan, Rusya'nın Sovyet döneminde nükleer santral inşa ettiği bazı Avrupa ülkelerinin bugün Rusya yerine Fransa'yı tercih etmek istediğini ileri sürdü.

Fransa AB ambargolarına rağmen Rusya'dan uranyum satın aldı

Fransız haftalık hiciv dergisi Canard Enchaine, Rusya-Ukrayna savaşından sonra Rusya'ya yönelik yaptırımlara rağmen, Fransa'nın bu ülkeden 2021'dekine kıyasla 3 kat fazla uranyum satın aldığını ortaya çıkarmıştı.

Fransa'da devletin yüzde 84'üne sahip olduğu, ana enerji sağlayıcısı konumundaki EDF şirketinin gümrük belgelerine dayandırılan habere göre, Fransa 2022'nin ilk 9 ayında Rusya'dan 345 milyon avro değerinde 290 ton uranyum satın almıştı.

Bu miktar, Fransa'nın uranyum rezervinin yaklaşık yüzde 30'una, 2021'de Rusya'dan alınan uranyumun da yaklaşık 3 katına tekabül ediyor.

Nükleer reaktörlerinin 56'sından 24'ü bakımda olan Fransa'nın, enerji krizi sırasında Rusya'dan söz konusu uranyumu nükleer santrallerden elektrik üretimi için ithal ettiği belirtiliyor.

Avrupa ülkelerinin Rusya'yı hedef alan ambargolarına rağmen Fransa'nın bu ülkeden perde arkasında uranyum satın almasının nedeni, Rus uranyumunun daha ucuza tedarik edilmesi olarak gösteriliyor.

Paris makamları, o dönem uluslararası basının konuya ilişkin sorularını ilk aşamada yanıtsız bırakmıştı.

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