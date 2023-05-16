Azerbaycan'daki Türk seçmenler 20-21-22 Mayıs'ta oylarını kullanabilecek

Yurt dışında yaşayan Türk seçmen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da sandığa gidecek.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği oy verme işlemlerine ilişkin bir duyuruyayımladı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Turu için oy verme işlemleri, Büyükelçiliğimizde 20-21 ve 22 Mayıs tarihlerinde saat 08:00-22:00 arasında gerçekleştirilecektir." denildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Yener, birinci tur kesin sonuçlarının 19 Mayıs'ta ilan edilmesinin ardından, yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını kaydetmişti.