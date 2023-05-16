Parçalı Bulutlu 24.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 16.05.2023 12:50

Azerbaycan'daki Türk seçmenler 20-21-22 Mayıs'ta oylarını kullanabilecek

Bakü Büyükelçiliği, Azerbaycan'daki Türk vatandaşlarının 20-21-22 Mayıs tarihlerinde ve 08:00-22:00 saatleri arasında kullanabileceğini açıkladı.

Azerbaycan'daki Türk seçmenler 20-21-22 Mayıs'ta oylarını kullanabilecek
[Fotoğraf: Arşiv]

Yurt dışında yaşayan Türk seçmen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da sandığa gidecek.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği oy verme işlemlerine ilişkin bir duyuruyayımladı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Turu için oy verme işlemleri, Büyükelçiliğimizde 20-21 ve 22 Mayıs tarihlerinde saat 08:00-22:00 arasında gerçekleştirilecektir." denildi. 

Azerbaycan'daki Türk seçmenler 20-21-22 Mayıs'ta oylarını kullanabilecek

YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Yener, birinci tur kesin sonuçlarının 19 Mayıs'ta ilan edilmesinin ardından, yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını kaydetmişti.

ETİKETLER
Seçim 2023 Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu
Sıradaki Haber
Kenya ile Somali, kapalı olan sınır kapılarını yeniden açma kararı aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
IEA, küresel petrol talebi tahminini günlük 200 bin varil artırdı
13:03
TCMB'den nakit avans ve kuyum harcamaları için yeni karar
12:59
Rum yönetimi, Ruslara sattığı "Altın Pasaport"ları AB baskısıyla iptal ediyor
12:56
Kahramankazan'da engelliler için temsili asker uğurlama töreni yapıldı
12:40
Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na başvuru sayısı 155 bine ulaştı
12:35
Kenya ile Somali, kapalı olan sınır kapılarını yeniden açma kararı aldı
TBMM 28'inci döneme hazırlanıyor
TBMM 28'inci döneme hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Myanmar'ı Mocha Kasırga'sı vurdu: 41 ölü
Myanmar'ı Mocha Kasırga'sı vurdu: 41 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ