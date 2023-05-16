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Dünya
AA 16.05.2023 12:34

Kenya ile Somali, kapalı olan sınır kapılarını yeniden açma kararı aldı

Doğu Afrika ülkelerinden Kenya ile Somali, kapalı olan sınır kapılarını yeniden açma kararı aldı.

Kenya ile Somali, kapalı olan sınır kapılarını yeniden açma kararı aldı

Kenya İçişleri Bakanı Kithure Kindiki, Somalili mevkidaşı Muhammed Ahmed Şeyh ile Kenya'nın başkenti Nairobi'de yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

Kindiki, görüşmeler sonrası iki ülkenin, kapalı olan sınır kapılarını yeniden açma kararı aldığını bildirdi.

Mandera, Lamu ve Garissa sınır kapılarının 90 gün içerisinde açılmasını planladıklarını belirten Kindiki, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesini amaçladıklarını vurguladı.

Kindiki, "İki ülkenin sınır topluluklarının pek çok ortak noktası var. Sınır geçişlerindeki iletişimi artırmamız gerekir. İlk sınır kapısı 30 gün içerisinde Mandera'da ve 60 gün içerisinde Lamu'da açılacak." dedi.

İki ülke, sınır kapılarını açarak vatandaşlarının dolaşımını kolaylaştırmayı, mal ve hizmet ticaretini geliştirmeyi amaçlıyor.

- İlişkiler 2020'de kopmuştu

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya ile 15 Aralık 2020'de tüm diplomatik bağları koparmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'nda zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti, Kenya'yı Somali'de bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçlamıştı.

Somali ile Kenya, ilişkilerde uzun süredir yaşadığı siyasi ve diplomatik krizleri geride bırakarak Temmuz 2022'de ilişkileri onarma kararı almıştı.

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