İsrail güçleri 4 Filistinliyi yaraladı, 13 kişiyi gözaltına aldı

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Eriha'daki Akabe Cebr Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Baskın sırasında İsrail güçlerince gerçek mermiyle vurulan bir Filistinli hastaneye kaldırıldı.

Yaralı Filistinliye müdahale etmek isteyen ilk yardım ekiplerine bir süre engel olan İsrail güçleri, mülteci kampında 3'ü aynı aileden 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Beytüllahim

İsrail güçleri Beytüllahim kentinin çeşitli bölgelerine de baskın düzenleyerek 4 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Filistinli gençlerden Ahmed Lütfi Esad'ın babası, İsrail güçlerinin oğlunu gözaltına aldığı sırada 3 bin dinar ve 4 bin şekel kıymetindeki iki parça altını da çaldığını söyledi.

Ramallah

İsrail askerleri Ramallah kentindeki Kaddura Mülteci Kampı ve Turmusaya beldesine de baskın düzenledi.

Baskınlarda Kaddura Mülteci Kampı'nda 2, Turmusaya'da da bir Filistinli gözaltına alındı.

Cenin

İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında ise 3 Filistinliyi yaraladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerince vurulan 3 yaralının hastaneye nakledildiğini açıkladı.

Cenin'in El-Hedef bölgesine düzenlenen baskında da bir Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor.