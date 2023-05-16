Almanya'daki Türk vatandaşları 20-24 Mayıs'ta oy kullanabilecek

Yurt dışında yaşayan Türk seçmen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da sandığa gidecek.

Yurt dışında oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başlayacak, 24 Mayıs'ta tamamlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Almanya'da oy verme işlemlerine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, oy verme saatlerinin hafta içi ve hafta sonu 08.00-22.00 saatleri arasında yapılmasının yeterli olacağı bilgisi verildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Yener, birinci tur kesin sonuçlarının 19 Mayıs'ta ilan edilmesinin ardından, yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını kaydetmişti.