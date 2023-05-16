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Dünya
TRT Haber 16.05.2023 11:35

Almanya'daki Türk vatandaşları 20-24 Mayıs'ta oy kullanabilecek

YSK, Türkiye'de ikinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi için Almanya'da 20-24 Mayıs tarihlerinde ve 08.00 - 22.00 saatleri arasında tekrar oy kullanılabileceğini duyurdu.

Almanya'daki Türk vatandaşları 20-24 Mayıs'ta oy kullanabilecek

Yurt dışında yaşayan Türk seçmen Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da sandığa gidecek.

Yurt dışında oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başlayacak, 24 Mayıs'ta tamamlanacak.

Almanya yüzde 65,4 ile 'Erdoğan' dedi
Almanya yüzde 65,4 ile 'Erdoğan' dedi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Almanya'da oy verme işlemlerine ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada,  oy verme saatlerinin hafta içi ve hafta sonu 08.00-22.00 saatleri arasında yapılmasının yeterli olacağı bilgisi verildi.

Almanya'daki Türk vatandaşları 20-24 Mayıs'ta oy kullanabilecek

YSK Başkanı Ahmet Yener, dün yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, hiçbir adayın seçilme yeterliliğini kazanamadığını, daha önceden ilan edilen Seçim Takvimi'ne göre, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verildiğini bildirmişti.

Yener, birinci tur kesin sonuçlarının 19 Mayıs'ta ilan edilmesinin ardından, yurt dışında oy verme işlemlerinin 20 Mayıs'ta başlayacağını kaydetmişti.

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