BM Genel Sekreteri, Haiti'de çete şiddetine karşı uluslararası toplumu göreve çağırdı

Jamaika Başbakanı Andrew Holness ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulunan Guterres, Haiti hükümetinin talebine rağmen ülkedeki çete şiddetiyle mücadele için Jamaika dışında başka bir ülkeden destek açıklaması gelmediğini söyledi.

Guterres, Haiti'nin, artan çete şiddeti ve "felçli politik sistemi"nden ötürü acil insani desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulayarak "Uluslararası toplumdan, Haiti ile etkili bir dayanışmanın sadece cömertlik meselesi olmadığını bir kez daha anlamalarını istiyorum." dedi.

Haiti'deki "dramatik durumun" yalnızca bu ülkeyi tehdit etmediğine işaret eden Guterres, "Bu konu, esasında bir kişisel çıkar meselesi olarak ele alınmalıdır. Çünkü Haiti'deki mevcut durum, tüm bölgenin güvenliği ve hatta onun ötesi için tehdit oluşturacak nitelikte." ifadesini kullandı.

Guterres, Haiti'de artan çete şiddetiyle mücadele konusunda çıkmazda olduklarını kaydetti.

Haiti'deki şiddet olayları

Ülkede silahlı grupların çatışması nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi, 3 bini aşkın kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, adam kaçırma ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.

BM raporunda, başkent Port-au-Prince’deki güvenlik sorunlarının savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

Silahlı çete üyelerinin bölgelerini genişletmek için birbiriyle mücadele ettiği aktarılan raporda, çetelerin birbiriyle ve polisle aralarındaki çatışmaların çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu vurgulanmış, Haitililerin ülkedeki mevcut durum nedeniyle son 10 yıldaki en kötü insani krizlerden biriyle karşı karşıya oldukları belirtilmişti.