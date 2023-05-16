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Dünya
DHA 16.05.2023 11:06

Ukrayna: Rusya'nın 18 füzesi havada imha edildi

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı Valeriy Zaluzhn, gece saatlerinde Rusya’nın 18 füzeyle saldırı düzenlediğini, 18 füzenin de havada imha edildiğini belirtti.

Ukrayna: Rusya'nın 18 füzesi havada imha edildi
[Fotograf: Reuters]

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı Zaluzhn, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Söz konusu açıklamada, “16 Mayıs 2023 günü saat 03.30 sularında Rus işgalciler Ukrayna'ya kuzey, güney ve doğu yönlerinden çeşitli hava, deniz ve kara türlerinden 18 füze ile saldırdı. 18 füzenin tamamı Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin hava savunma güçleri ve araçları tarafından imha edildi. Buna ek olarak, 16 Mayıs gecesi, düşman Shahed-136/131 saldırı İHA’ları ile saldırdı ve 3 İHA ile de havadan keşif yaptı." ifadeleri kullanıldı.

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