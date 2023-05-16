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Dünya
AA 16.05.2023 10:52

Fransa'da Apple'a 'cihazı planlı işlevsizleştirme' soruşturması

Fransa'da ABD'li teknoloji devi Apple'a "cihazların tamirini zorlaştırmaktan ve planlı işlevsizleştirme yapmaktan" soruşturma açıldığı ortaya çıktı.

Fransa'da Apple'a 'cihazı planlı işlevsizleştirme' soruşturması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Paris Savcılığı, Aralık 2022'de HOP (Planlı İşlevsizleştirmeyi Durdur) Derneği tarafından Apple'a yönelik yapılan şikayet üzerine Rekabet Tüketim ve Sahtekarlığı Önleme Genel Müdürlüğü Ulusal Soruşturma Servisi'nin (DGCCRF) yasal işlem başlattığını duyurdu.

Dava dosyasında, Apple'a "cihaz parçalarının tamirinde düzinelerce engelleme yapma ve yetkisiz servislerin tamir yapmasını zorlaştıran uygulamaları dikte etme" suçlaması yöneltiliyor.

Şirket, donanımsal malzemelerin uygun fiyat ve sürede kullanıcının erişimine açmamakla suçlanıyor.

Apple, 2020'de Fransa'da hakkında kullanıcıları aldatmaya yönelik açılan soruşturmayı kapatmak için 25 milyon avro para cezası ödemişti.

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